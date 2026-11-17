Những ngày giữa tháng 11 năm 2026, người dân sống ven rừng thuộc xã Thanh Sơn, xã Phú Lý thành phố Đồng Nai liên tục bắt gặp voi rừng kéo về rẫy tìm thức ăn.

Theo phản ánh của người dân, những ngày qua một cá thể voi trưởng thành đã di chuyển đến khu vực hàng rào điện bảo vệ thú rừng ngăn cách giữa rừng tự nhiên và rẫy của người dân; con voi sau đó đạp đổ cây đè lên hàng rào làm đứt dây điện để vượt rào. Khi vượt qua được hàng rào điện, voi di chuyển vào khu vực rẫy của dân để tìm thức ăn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết trước đó thành phố đã triển khai thực hiện Dự án khẩn cấp bảo tồn voi. Hàng rào điện giúp hạn chế được tình hình voi và các loài động vật rừng phá hoại tài sản, hoa màu của người dân, bảo vệ được tính mạng và tài sản của người.

Hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 75km, đi qua các cánh rừng thuộc xã Mã Đà, Phú Lý xã Thanh Sơn với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Ngày 11/11/2026 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra. Đồng Nai sẽ hỗ trợ thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng của tổ chức, cá nhân do động vật rừng gây ra./.