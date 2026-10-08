Đồng Nai: Vay tiền không trả, con nợ ra tay bắn bị thương chủ nợ

Theo cơ quan điều tra, Tuấn có vay của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, trú tại phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ, hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Tuấn lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CACC

Khoảng sáng 29/8/2025, khi đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18, phường Trảng Bom, Tuấn phát hiện anh Nguyên điều khiển xe máy bám theo phía sau.

Theo điều tra, Tuấn rút khẩu súng được giấu trong túi đeo chéo trước ngực và bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên. Nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải, tỷ lệ thương tật được xác định là 4%.

Ngày 13/3/2026, anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Sau thời gian xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Tại cơ quan Công an, Tuấn được xác định đã thừa nhận hành vi.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.