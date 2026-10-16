Đồng Nai vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội vi phạm giao thông

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai xử lý các vi phạm qua "mắt thần" tại Trung tâm Thông tin chỉ huy. Ảnh: Mộc Miên

Hệ thống gồm 250 camera AI thông minh PTZ và 512 camera giám sát, ghi hình, nhận diện biển số, được lắp đặt tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm trên địa bàn. Dữ liệu camera được sử dụng để phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn và những lỗi khác theo quy định.

Hệ thống hoạt động liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh vi phạm, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong xử lý. Việc ứng dụng camera giám sát cũng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn trên địa bàn thành phố.