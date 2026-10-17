Đồng Nai vận hành hệ thống 762 camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông

Hệ thống camera được duy trì, giám sát 24/24 giờ. Ảnh Công an Đồng Nai

Hệ thống gồm 762 camera được lắp đặt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên toàn Thành phố Đồng Nai

Trong đó, có 250 camera AI thông minh (PTZ) và 512 camera giám sát, quay chụp biển số, ghi nhận vi phạm. Dữ liệu từ hệ thống được khai thác phục vụ công tác phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm như: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, việc đưa hệ thống camera vào khai thác, vận hành tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, duy trì giám sát liên tục 24/24 giờ, giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện vi phạm, nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý.

Đồng thời, hình thức giám sát bằng công nghệ góp phần tăng cường tính răn đe, hạn chế các hành vi vi phạm và hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Đồng Nai) khai thác dữ liệu trên hệ thống camera giám sát. Ảnh Công an Đồng Nai.

Thông qua hệ thống "mắt thần", Công an Thành phố Đồng Nai hướng đến nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.