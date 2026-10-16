Đồng Nai vận hành hệ thống 762 camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông

Hệ thống gồm 762 camera giám sát giao thông được lắp đặt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, trong đó có 250 camera AI thông minh và 512 camera giám sát, quay chụp biển số, ghi nhận vi phạm.

Dữ liệu từ hệ thống được khai thác phục vụ công tác phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm như: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Hình ảnh từ camera giám sát giao thông được truyền về Trung tâm Thông tin chỉ huy.

Việc đưa hệ thống camera vào khai thác, vận hành được Trung tâm Thông tin chỉ huy duy trì, giám sát liên tục 24/24 giờ, giúp chủ động phát hiện vi phạm, nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý. Đồng thời, hình thức giám sát bằng công nghệ góp phần tăng cường tính răn đe, hạn chế các hành vi vi phạm và hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thông qua hệ thống “mắt thần”, Công an TP Đồng Nai hướng đến nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.