Đồng Nai vận hành 762 camera giám sát, tăng cường phạt nguội vi phạm giao thông

Ngày 16/10, theo tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai, địa phương đã bắt đầu khai thác, vận hành hệ thống camera giám sát giao thông tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng Nai khai thác 762 camera để xử lý phạt nguội, giám sát giao thông.

Hệ thống gồm 762 camera được lắp đặt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên toàn TP Đồng Nai. Trong đó, 250 camera AI thông minh có khả năng điều khiển quay quét (PTZ) và 512 camera giám sát, ghi hình, nhận diện biển số phương tiện, hỗ trợ ghi nhận các hành vi vi phạm.

Thông qua dữ liệu hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng có thể phát hiện, xác minh và xử lý nhiều hành vi vi phạm phổ biến như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, phần đường quy định; người điều khiển hoặc hành khách trên ô tô không thắt dây an toàn; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Hệ thống theo dõi camera tại Trung tâm Thông tin chỉ huy ở Đồng Nai.

Việc đưa hệ thống vào vận hành giúp tăng cường khả năng giám sát giao thông trên diện rộng, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, đồng thời nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý. Công tác giám sát được duy trì 24/24h, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

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