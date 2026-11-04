Đồng Nai và tỉnh Hiroshima hợp tác phát triển nông nghiệp tuần hoàn, xử lý môi trường

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Nguyên

Đồng Nai có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, nhiều cây trồng, vật nuôi chủ lực đã hình thành vùng sản xuất tập trung. Chăn nuôi có khoảng 4 triệu con heo và 36,5 triệu con gia cầm; hơn 90% khối lượng chất thải rắn như: phân, chất độn chuồng được thu gom, xử lý, tạo nguồn nguyên liệu đáng kể cho sản xuất phân bón hữu cơ và các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Trong trồng trọt, diện tích đất nông nghiệp hơn 1 triệu hécta, chiếm 84,32% diện tích tự nhiên; mỗi năm phát sinh hơn 1,5 triệu tấn phụ phẩm trồng trọt và sơ chế, trong đó khoảng 551 ngàn tấn đã được thu gom, xử lý. Đây là nguồn nguyên liệu có tiềm năng lớn để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và năng lượng sinh khối.

Bà Kakegawa Masako, Giám đốc phụ trách chính sách công nghiệp, Sở Lao động Công thương tỉnh Hiroshima phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.Nguyên

Thành phố cũng phát triển lĩnh vực sơ chế, chế biến nông sản với khoảng 799 cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến. Trong đó, có 150 cơ sở, doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai giới thiệu thế mạnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn của thành phố tại hội nghị. Ảnh: Bình Nguyên

Tỉnh Hiroshima có nhiều thế mạnh phát triển kinh tế tương đương với thành phố Đồng Nai. Tỉnh có nhiều điểm đến lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đẹp; phát triển hài hòa giữa công nghiệp và nông nghiệp, có ngành nuôi trồng thủy hải sản và chăn nuôi rất phát triển. Công nghiệp tập trung nhiều ngành công nghiệp chế tạo, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp môi trường và năng lượng, bán dẫn, sinh học và chăm sóc sức khỏe. Hiroshima đang tập trung phát triển ngành công nghiệp môi trường, năng lượng tại Nhật Bản và thị trường quốc tế. Tỉnh có chương trình hợp tác với các nước trong lĩnh vực môi trường và năng lượng, nhất là về tái chế carbon trên cơ sở hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học và chính phủ.

Doanh nghiệp tại Đồng Nai trao đổi với bà Tatara Shoko, Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải qua) bên lề hội nghị. Ảnh: Bình Nguyên

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai trao đổi với doanh nghiệp tham gia hội nghị. Ảnh: B.Nguyên

Hội nghị là dịp để hai bên trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và môi trường theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững. Trong bối cảnh Đồng Nai đang tổ chức lại không gian sản xuất theo lợi thế từng vùng, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, logistics và thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường xác định phát triển công nghệ cao, tuần hoàn, giảm phát thải là định hướng trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tại Đồng Nai, doanh nghiệp của tỉnh Hiroshima đã có một số dự án hợp tác. Tiêu biểu, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức và Công ty cổ phần Tromso đã hợp tác triển khai Dự án Xử lý vỏ ca cao sản xuất than sinh học, ứng dụng than sinh học trong nông nghiệp và phát triển tín chỉ carbon; công suất giai đoạn đầu chế biến khoảng 6 ngàn tấn vỏ ca cao/năm, 8 ngàn tấn vỏ sầu riêng/năm.

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp của tỉnh Hiroshima và doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn thành phố Đồng Nai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sạch tái chế carbon.