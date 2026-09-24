Đồng Nai và Lào Cai tăng cường hợp tác thực chất

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì.

Thành phố Đồng Nai và tỉnh Lào Cai sở hữu điểm tương đồng về biên giới, diện tích và dòng sông, mở ra nhiều dư địa hợp tác thuận lợi, hiệu quả phía trước. Vùng đất Đồng Nai với hơn 328 năm hình thành, phát triển không chỉ tiên phong phát triển công nghiệp, tăng trưởng ấn tượng, mà còn có chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khí chất riêng có.

Đặc biệt, người Đồng Nai năng động, sáng tạo, hào sảng, nghĩa tình và rộng mở, luôn đoàn kết, quan tâm, chia sẻ thành quả phát triển vượt bậc cùng các địa phương bạn còn gặp nhiều khó khăn trong cả nước, trong đó có Lào Cai hiện diện vùng phên giậu phía bắc của Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo của hai địa phương đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, đi sâu những thế mạnh dư địa mở rộng cơ hội hợp tác thực chất giữa hai bên, góp phần thúc đẩy từng địa phương phát triển toàn diện hơn nữa, cùng đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố Đồng Nai nằm ở Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thủ phủ công nghiệp, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước, dân số 5 triệu người. Trên địa bàn có hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối chiến lược đang triển khai, trong đó dự án sân bay Long Thành quy mô lớn nhất cả nước, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026, mở ra động lực chính để thành phố bứt phá.

Tỉnh Lào Cai có dân số hơn 1,7 triệu người, giữ vị trí cửa ngõ kết nối Việt Nam với vùng tây nam Trung Quốc, đầu mối quan trọng trên Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Địa phương có thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, logistics biên giới, khoáng sản, nông-lâm nghiệp và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy mong muốn học hỏi, chắt lọc từ bề dày kinh nghiệm quý báu của Đồng Nai - địa phương đi đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp; có nhiều cách làm sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, đề xuất đẩy mạnh kết nối thị trường hàng hóa và chuỗi cung ứng, phát huy tốt nhất lợi thế cửa ngõ của Lào Cai và năng lực sản xuất, thương mại của Đồng Nai hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Từng bước tích hợp, hình thành những luồng hàng hóa hai chiều ổn định, ưu tiên nghiên cứu lựa chọn một số nhóm hàng có lợi thế của Đồng Nai để tổ chức kết nối tiêu thụ tại Lào Cai và từ đây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Hai địa phương thống nhất cao đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm hợp tác, kết nối trực tiếp hệ sinh thái đầu tư của Đồng Nai với không gian đầu tư mới của Lào Cai theo hướng cùng có lợi.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiên cứu nội dung đề xuất của tỉnh Lào Cai, để triển khai thực hiện với tinh thần người Đồng Nai luôn trọng nghĩa tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cần thiết cả về thành công và những mặt hạn chế, để tỉnh bạn tham khảo, áp dụng phù hợp tình hình thực tiễn tại chỗ, nhất là liên quan lĩnh vực công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Người đứng đầu Đảng bộ Đồng Nai nhấn mạnh, với vị trí địa lý, hạ tầng chiến lược được đầu tư ít nơi nào có được, thành phố đang quyết tâm hiện thực hóa những chủ trương, chính sách chiến lược mà Trung ương đã dành cho địa phương.

Đích đến năm 2026 phấn đấu tăng trưởng kinh tế 11%, thu ngân sách hơn 150 nghìn tỷ đồng, để có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển tái thiết đô thị hiện đại, văn minh, hạnh phúc, cũng như lan tỏa những giá trị phát triển đến với đồng bào các tỉnh bạn còn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai khảo sát tại Khu công nghiệp Long Đức.

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Thành ủy Đồng Nai, khảo sát thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Long Đức, Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm phục vụ hành chính công và Không gian đổi mới sáng tạo của Trường đại học Lạc Hồng.