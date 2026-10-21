Đồng Nai: Trong 14 ngày, xử phạt hơn 7.200 trường hợp vi phạm giao thông

Cùng với đó, lực lượng CSGT đã tạm giữ hơn 1.180 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 161 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 709 trường hợp.

Lực lượng CSGT Công an TP. Đồng Nai kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Theo thống kê, từ ngày 1 đến 14/10, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn với hơn 2.200 trường hợp bị xử lý. Lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 854 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến ma túy.

Cùng thời điểm, trên địa bàn thành phố xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người chết và 14 người bị thương.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định liên quan đến việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ hoặc vượt xe không đúng quy định.