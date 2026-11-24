Theo Văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22/11/2026 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc chủ động rà soát, điều phối và hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng giữa các tỉnh, thành phố, góp phần bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công các dự án.

Hoạt động khai thác, cung ứng đá xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về rà soát, điều phối nguồn vật liệu; triển khai hiệu quả Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố.

Trong đó, các địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và bảo đảm cung ứng đầy đủ vật liệu xây dựng theo nhu cầu thực tế của từng công trình, dự án.

Đáng chú ý, theo phương án điều phối nguồn vật liệu giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai được xác định là địa phương thiếu một số loại vật liệu xây dựng nhưng có khả năng chủ động cân đối thông qua việc nâng công suất, mở rộng, khai thác xuống sâu hoặc cấp mới các mỏ.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu trên địa bàn, Đồng Nai còn được xác định có khả năng cung cấp đá xây dựng cho các tỉnh, thành phố khác.

Cụ thể, địa phương này được phân công cung ứng 10,5 triệu m³ đá xây dựng phục vụ 4 dự án trọng điểm quốc gia tại tỉnh Cà Mau. Ở chiều ngược lại, nguồn cát từ thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp sẽ được điều phối cung cấp cho thành phố Đồng Nai.

Việc điều phối nguồn vật liệu giữa các địa phương được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt cục bộ, hạn chế nguy cơ gián đoạn thi công, đồng thời khai thác hiệu quả hơn tiềm năng cung ứng vật liệu của từng khu vực.

Theo yêu cầu đặt ra, các địa phương có trách nhiệm xác định cụ thể mỏ cung cấp, khối lượng vật liệu theo từng năm, dự án tiếp nhận và phương án vận chuyển. Đồng thời, chủ động triển khai các thủ tục cấp mới, gia hạn, nâng công suất hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác theo các cơ chế đặc thù.

Phương án này hướng đến mục tiêu bảo đảm nguồn vật liệu đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và chi phí hợp lý, phục vụ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030.