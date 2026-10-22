Đồng Nai: Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm có người nước ngoài

Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên địa bàn, Công an TP Đồng Nai đã phát hiện 8 vụ việc liên quan đến 129 đối tượng. trong đó chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và ở lại trái phép.

Nhóm người nước ngoài cư trú trái phép tại Đồng Nai.

Cơ quan Công an phát hiện các đối tượng cư ngụ trái phép ở xã Phú Vinh, tại nhà nghỉ Bin Hom Motel (phường Trấn Biên), Chung cư Topaz Win tại phường Tam Hiệp, xã Lộc Thạnh, phường Tân Khai.

Theo Cơ quan CSĐT, số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và các đối tượng tổ chức liên quan đến việc đưa người Trung Quốc đến TP Đồng Nai với mục đích hình thành các ổ nhóm hoạt động tội phạm, lắp đặt thiết bị điện tử để lừa đảo trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng người nước ngoài bị phát hiện ở Đồng Nai.

Qua công tác điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 vụ án về các hành vi: Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, hiện đã khởi tố 7 bị can trong đó có 5 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc.

Ngoài ra, Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, bàn giao 6 người Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho phía Trung Quốc xử lý.

Các đối tượng đánh bạc ngay tại nơi lưu trú trái phép.

Trong quá trình bắt giữ và sàng lọc các đối tượng, cơ quan Công an còn phát hiện 4 người Trung Quốc, 1 người Đài Loan (Trung Quốc) có thông tin trùng khớp với đối tượng truy nã của nước ngoài. Hiện Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các Cục nghiệp vụ xử lý theo quy định.

Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Công an TP Đồng Nai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép.