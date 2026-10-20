Đồng Nai: Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Trước đó, tối 23/6 và rạng sáng 24/6/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú tại phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Qua kiểm tra các căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên; căn nhà A26B trên đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp và căn hộ B1801 tại chung cư Topaz Twins, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp hoặc không xuất trình được hộ chiếu.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Những người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1996, trú tại phường Trấn Biên) có vai trò trong việc bố trí chỗ ở cho người nước ngoài. Linh cùng Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) thuê nhiều căn nhà, căn hộ để bố trí nơi lưu trú cho những người được đưa sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và những người liên quan chuyển, đồng thời thuê người sửa chữa, lắp đặt camera, mua sắm giường, nệm và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Đối với một số địa điểm khác, Linh còn được xác định đứng ra giới thiệu hoặc thuê căn hộ để bố trí chỗ ở cho người nước ngoài không đủ giấy tờ hợp pháp.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh. Ảnh: CACC

Ngày 6/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Li Kun; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngoài vụ việc trên, quá trình điều tra còn làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan. Ngày 2/7/2026, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Thị Thùy Linh về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Linh cùng các đối tượng liên quan bị xác định đã chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả.

Ngày 3/7/2026, cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc gồm Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) về tội “Đánh bạc”. Trước đó, rạng sáng 24/6, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đánh bài ăn tiền tại một căn nhà trên đường D5, thu giữ 13,9 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, các cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra đối với những vụ án nêu trên và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.