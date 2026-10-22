Đồng Nai: Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến đường dây tiêu thụ heo bệnh, heo chết. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Ngày 21/10, Công an TP. Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh chết.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai triệt phá thành công Chuyên án 926H, bóc gỡ một đường dây phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do đối tượng Trần Văn Hùng, (sinh năm 1975, ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết để đưa ra thị trường tiêu thụ tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận. Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) tại khu vực giết mổ heo, nơi lực lượng công an phát hiện và thu giữ thịt heo chết. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Ngày 5/10/2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân trên địa bàn phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng bên số thịt heo được lực lượng công an phát hiện tại địa điểm kinh doanh. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Heo bệnh, heo chết được thu mua, giết mổ và tiêu thụ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, Trần Văn Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da và mỡ tiếp tục được chế biến để bán ra thị trường.

Trong quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (sinh năm 1987, quê An Giang) làm tài xế, sử dụng ô tô biển kiểm soát 60M-5313 của Hùng để thu mua, vận chuyển heo chết về địa điểm giết mổ.

Đối tượng Trịnh Thanh Lâm bên số thịt heo được đóng gói, vận chuyển bằng xe tải. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công gồm Lê Quốc Phó (sinh năm 2000, quê An Giang), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2005, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2002, quê Đồng Nai), cùng tạm trú tại phường Xuân Lộc, thực hiện việc giết mổ, pha lóc thịt.

Sau đó, Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (sinh năm 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ bán thịt cho Nguyễn Thị Thu Phượng (sinh năm 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000-40.000 đồng/kg.

Số thịt heo này được Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc, đồng thời cung cấp cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả với giá từ 35.000-55.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn tổ chức giết mổ, chế biến và tiêu thụ. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện trường khu vực giết mổ, bảo quản thịt heo bệnh, heo chết bị lực lượng Công an TP. Đồng Nai phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây đã thu mua, giết mổ và tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng, gồm Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.