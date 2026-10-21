Đồng Nai: Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết

Tang vật trong vụ án đường dây thu mua, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết đã triệt phá chuyên án 926H, điều tra đường dây vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, ngụ phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9-2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Phượng cùng tang vật. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 5-10, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đồng Nai, ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm: các điểm trung chuyển, kinh doanh, giết mổ heo của Trần Văn Hùng; cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân; và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc. Tại đây, công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết nhiễm virus dịch tả heo châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Trịnh Thanh Lâm cùng tang vật. Ảnh: CA TPĐN

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em đã tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ nhiều nguồn, sau đó đưa về địa điểm giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc, phân loại thành thịt nạc, ba chỉ, thịt đùi. Da, mỡ cũng được chế biến để bán.

Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm làm tài xế đi thu mua, vận chuyển heo chết về nơi giết mổ. Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công giết mổ, pha lóc thịt; sau đó giao con gái là Trần Thị Cẩm Bào liên hệ bán thịt cho Nguyễn Thị Thu Phượng với giá từ 25.000-40.000 đồng/kg. Phượng tiếp tục bán thịt heo cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả, với giá từ 35.000-55.000 đồng/kg. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn tổ chức giết mổ, chế biến và tiêu thụ làm thực phẩm cho người.

Từ kết quả điều tra ban đầu, công an xác định đường dây đã thu mua, giết mổ và đưa ra thị trường khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh: CA TPĐN

Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người, gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.