Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma túy do đối tượng bị truy nã cầm đầu

Tang vật là ma túy được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn do Nguyễn Đình Tin và Nguyễn Ngọc Tâm cầm đầu.

Sau quá trình xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (sinh năm 1991, ngụ xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Hiệp là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng này luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Các đối tượng Hoàng Trần Hiệp, Nguyễn Ngọc Tâm và Nguyễn Đình Tin. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Ngày 27/10, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ Hoàng Trần Hiệp tại phường Bình Phước. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô-tô, 5 xe mô-tô, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật được thu giữ. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Bước đầu, Hiệp và các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.