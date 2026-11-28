Trước tình trạng gas giả, gas không rõ nguồn gốc được đưa ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, Công an phường Phước Tân đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai triệt phá thành công chuyên án sản xuất, mua bán, tiêu thụ gas giả quy mô lớn, thu giữ số lượng lớn tang vật và phương tiện phục vụ hoạt động vi phạm.

Thời gian gần đây, một số vụ nổ liên quan đến khí gas xảy ra tại nhiều địa phương gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng chú ý là vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM ngày 13/11/2026 và vụ nổ tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội ngày 24/11/2026. Những vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động kinh doanh, bảo quản, sang chiết và sử dụng gas không bảo đảm an toàn.

Các sản phẩm gas không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu, được sang chiết tại những cơ sở không đủ điều kiện có thể khiến người tiêu dùng đối mặt với nhiều rủi ro. Bằng mắt thường, người dân rất khó nhận biết chất lượng khí gas cũng như độ an toàn của bình chứa và các thiết bị đi kèm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phước Tân phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động sang chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng và địa bàn, Công an phường đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án trinh sát bí số 1026CT, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Công an phường Phước Tân họp triển khai nhiệm vụ, phân công lực lượng trước ra quân. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 14/11/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và một số địa bàn khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, đồ vật và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán gas giả.Thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP. Đồng Nai để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép. Trong đường dây này, Lê Quý Thượng được xác định giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng. Để thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín. Từ khâu nhập gas, sang chiết, nạp vào bình đến đóng niêm màng co, dán tem chống giả mạo các thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ, sau đó quảng cáo, vận chuyển và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp sai quy định bị lực lượng Công an phát hiện. Ảnh: CA cung cấp

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định riêng Lê Quý Thượng đã mua khoảng 106,7 tấn gas, với tổng trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng. Số gas này nếu tính theo giá bán lẻ bình quân có giá trị tiêu thụ khoảng 4,801 tỷ đồng; ước tính các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc triệt phá chuyên án 1026CT vì vậy không chỉ góp phần đấu tranh với tội phạm kinh tế, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng mà còn có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Qua vụ việc, Công an phường Phước Tân đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc.

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân lựa chọn gas tại các cơ sở kinh doanh có uy tín, có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, tem nhận diện và tình trạng bình gas trước khi sử dụng. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, sang chiết, kinh doanh, vận chuyển gas trái phép hoặc hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.