Đồng Nai: Triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia

Các đối tượng trong chuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/11, theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần theo đường dây tội phạm ma túy liên quan nhiều địa phương, Công an thành phố Đồng Nai vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công chuyên án ma túy.

Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (sinh năm 1987, thường trú xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (sinh năm 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An; nơi ở phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của Hoàng Trần Hiệp (còn gọi là "Hiệp nhóc" hoặc "Hiệp đen," sinh năm 1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “mua, bán trái phép chất ma túy.”

Thực hiện chỉ đạo phá án của Giám đốc Công an thành phố và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi Hiệp chuẩn bị lên xe ôtô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai; thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ôtô, 5 xe môtô, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 450 triệu đồng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng; triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ đã giao dịch 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.