Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Các hoạt động được đẩy mạnh tổ chức trong tháng 10-2026 theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến toàn dân.

Không gian giới thiệu các ứng dụng, tiện ích số tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tuần lễ học tập suốt đời ở phường Trảng Bom vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: Hải Quân

Cụ thể, theo Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 30-9-2026 của UBND thành phố Đồng Nai về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn thành phố, các nội dung, hoạt động nổi bật sẽ được triển khai như: lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026; đẩy mạnh chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số, chữ ký số”, Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố Đồng Nai…

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ triển khai các hoạt động thúc đẩy thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã tiến tới xây dựng một số “phường thông minh” trên địa bàn thành phố; tổ chức hội nghị các chuyên đề về chuyển đổi số gắn với hoạt động DigiFest Đồng Nai 2026, Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai năm 2026…

Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số, thương mại điện tử, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ số triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Ngoài ra, hội nghị tập huấn kiến trúc số thành phố Đồng Nai, phiên bản 1.0; cuộc thi “Công dân số Đồng Nai: Kỹ năng thông minh - Công vụ chuyên nghiệp” dự kiến cũng sẽ được tổ chức, triển khai vào dịp này.