Đồng Nai triển khai dự án nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em

Bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai tặng hoa cho các nhà tài trợ và tổ chức đồng hành cùng chương trình. (Nguồn: BTC)

Dự án kéo dài đến hết tháng 5/2027, tập trung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chăm sóc, phát triển kỹ năng cho trẻ và cải thiện điều kiện sinh hoạt tại Trung tâm. Lễ khởi động diễn ra ngày 9/10, với các hoạt động tình nguyện như sơn sửa khu sinh hoạt, sân chơi, lắp đặt trụ bóng rổ, sắp xếp sách tại thư viện và trao tặng xe đạp, thiết bị thể thao.

Theo Sở Y tế TP. Đồng Nai, đến cuối năm 2025, địa phương có gần 141.900 người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội thường xuyên, trong đó có 562 trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Đồng Nai hiện chăm sóc 394 người, gồm 93 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 18 trẻ khuyết tật. Trong số 88 cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm, 69 người trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc.

Theo đơn vị triển khai, dự án được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của Trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Đội ngũ cán bộ, nhân viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức về tâm lý phát triển theo độ tuổi, sức khỏe tinh thần, các dạng khuyết tật và dinh dưỡng.

Các tình nguyện viên sơn mới tường và các đồ chơi cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đồng Nai. (Nguồn: BTC)

Bên cạnh đó, hơn 20 trẻ từ 2-3 tuổi sẽ tham gia các hoạt động học thông qua chơi trong tám tháng. Trẻ từ 6-18 tuổi được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống như giao tiếp, quản lý thời gian và chi tiêu, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại và sử dụng Internet an toàn.

Đây là một trong những hoạt động tiếp nối chương trình hỗ trợ trẻ em của saigonchildren tại Đồng Nai. Trong năm 2025, tổ chức đã triển khai các chương trình học bổng, hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ mầm non có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ, cung cấp máy lọc nước và cải thiện cơ sở vật chất trường học tại địa phương.

Thông qua dự án, các bên hướng tới nâng cao năng lực cho đội ngũ chăm sóc, đồng thời cải thiện môi trường sinh hoạt và tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em tại Trung tâm.