Đồng Nai triển khai chương trình Nha học đường theo mô hình Trường - Trạm

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai và lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tham quan khu khám, điều trị dự phòng bệnh lý răng miệng cho học sinh Trường tiểu học Biên Hòa. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Trong số các bệnh lý học đường thì bệnh lý răng miệng, đặc biệt là sâu răng đang là vấn đề đáng quan tâm. Trung bình mỗi học sinh có từ 4-6 răng bị tổn thương. Để đảm bảo sức khỏe răng miệng cho học sinh, ngành y tế không thể chờ đến khi các em đau răng mới đi khám và điều trị. Phải chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe ngay từ trường học và cộng đồng.

Mô hình Trường - Trạm là giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương và định hướng của Trung ương, của Bộ Y tế về nâng cao năng lực y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe học đường và chăm sóc sức khỏe người học. Mô hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, trạm y tế xã, phường, bệnh viện tuyến trên và gia đình học sinh.

Lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tặng bộ tài liệu đào tạo nhân lực y tế cho Sở Y tế Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Mô hình này đã được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các trường học, cơ sở y tế, xã, phường và đặc biệt là sự tin tưởng của phụ huynh học sinh.

Mô hình tập trung thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính. Đó là: Lập và quản lý nha bạ. Mỗi học sinh được lập một hồ sơ theo dõi sức khỏe răng miệng thống nhất, củng cố qua từng lần khám và từng bước số hóa dữ liệu gắn liền với hồ sơ sức khỏe điện tử. Nhân viên y tế hướng dẫn học sinh chải răng đúng cách với kem đánh răng có fluor, tư vấn chế độ ăn giảm đường, kết hợp các biện pháp chuyên môn như bôi fluor dự phòng hoặc trám bít hố rãnh. Đồng thời, sẽ phân loại rõ học sinh thành các nhóm (theo dõi tại trường - trạm, cần điều trị thông thường hoặc cần chuyển gấp lên tuyến chuyên khoa), gửi thông tin chi tiết cho phụ huynh.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên đại diện Bộ Y tế tặng 170 xe đạp cho học sinh Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Chương trình tại Đồng Nai được thực hiện theo phương châm "chất lượng, an toàn và tự duy trì, không chạy theo số lượng". Sau khi triển khai thí điểm tại Trường tiểu học Biên Hòa, mô hình sẽ được nhân rộng tại một số trường học tại xã, phường khác. Tiếp đến, sẽ đánh giá và từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Đồng Nai đào tạo nhân lực miễn phí, hỗ trợ ghế nha, miễn phí thuốc bôi răng và hỗ trợ phần mềm kết nối với phần mềm khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Học sinh Trường tiểu học Biên Hòa tham gia chương trình. Ảnh: Hạnh Dung

Trong buổi sáng 25-9, gần 500 học sinh của Trường tiểu học Biên Hòa đã được các bác sĩ nha khoa lập nha bạ, thăm khám và điều trị dự phòng các bệnh lý răng miệng.

Tại chương trình, Bộ Y tế cũng đã trao tặng 170 xe đạp trị giá 300 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Nai.