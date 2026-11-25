Báo cáo viên đến từ Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh) truyền đạt nội dung tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Trong 2 ngày tham gia hội nghị (ngày 25 và 26-11), hơn 200 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hội chữ thập đỏ các cấp được báo cáo viên đến từ Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai truyền đạt các chuyên đề liên quan đến công tác hội và kỹ năng vận động nguồn lực, công tác quản lý tài chính, công tác tuyên truyền vận động và tổ chức buổi hiến máu tình nguyện, xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện dự bị, ứng dụng số hóa trong các hoạt động nhân đạo...

Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hội chữ thập đỏ các cấp thành phố Đồng Nai tham gia tập huấn. Ảnh: Văn Truyên

Đồng thời, các đại biểu được lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân đạo dịp Tết Nguyên đán 2027…