Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thường trực Đảng ủy phường Minh Hưng và Đảng ủy xã Nha Bích.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Nam Hải

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Lê Văn Sâm, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đồng Nai đến công tác tại Đảng ủy xã Nha Bích kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định đồng chí Lê Văn Sâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nha Bích nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nha Bích đến công tác tại Đảng ủy phường Minh Hưng kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Hưng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Hải

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới. Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cán bộ nhanh chóng nắm bắt công việc của đơn vị mới. Tiếp tục phát huy, đề cao tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể lãnh đạo các địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng bộ địa phương và thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Lê Văn Sâm cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy giao cho các đồng chí nhiệm vụ công tác mới. Các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ của tập thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và vấn đề thực tiễn đặt ra tại đơn vị mới. Các cán bộ nhận quyết định cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị thành phố; đồng thời mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành và tinh thần trách nhiệm của tập thể Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, đảng viên ở đơn vị mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.