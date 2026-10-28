Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, HĐND thành phố, Thường trực Đảng ủy phường Đồng Phú và Đảng ủy phường An Lộc.

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc, kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định đồng chí Trần Văn Mi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Huy Anh

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai điều động đồng chí Đỗ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lộc đến công tác tại Đảng ủy phường Đồng Phú kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định đồng chí Đỗ Minh Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Văn Mi phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Đỗ Minh Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Trần Văn Mi và Đỗ Minh Trung cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy; hứa quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được của đơn vị, tập trung giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ và vấn đề thực tiễn đặt ra tại đơn vị mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ nhận quyết định công tác cán bộ. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo đề nghị các đồng chí được nhận quyết định về công tác cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc tại đơn vị mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.