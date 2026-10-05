Đồng Nai: Trao tặng xe đạp đến 50 học sinh khó khăn vùng biên giới

Các em học sinh khu vực biên giới thành phố Đồng Nai được lực lượng Bộ đội Biên phòng tặng 50 xe đạp. (Ảnh: HT)

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình, dự án thiết thực đồng hành với nhân dân khu vực biên giới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa...

Trong hành trình gắn kết nghĩa tình quân-dân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với thế hệ tương lai của vùng biên giới - là các em học sinh. Các chương trình mang tính nhân văn sâu sắc như: Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng, Biên cương Đêm hội trăng rằm hay các hoạt động tiếp sức mùa khai trường, học kỳ Quân đội luôn được lan tỏa mạnh mẽ.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận xe đạp từ Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai. (Ảnh: HT)

50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới được trao xe đạp lần này thuộc chương trình Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng; Dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường và học sinh từ lớp 4 đến 9 ở các thôn, ấp 8 xã biên giới được trao tặng xe đạp; trị giá mỗi chiếc xe từ 1,7 đến 2 triệu đồng.

Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nhấn mạnh, nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bù Đốp trao xe đạp cho các em học sinh. (Ảnh: HT)

Những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các mạnh thường quân đến các cháu. Từ đó góp phần đồng hành, giúp hành trình tìm con chữ của các cháu bớt phần gian nan, tiếp thêm động lực để các cháu vững bước hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

NHẤT SƠN - BÁ SƠN