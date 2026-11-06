Đồng Nai: Trao những phần quà nghĩa tình nơi biên giới

Trao bảng tượng trưng Dự án “Nâng cao chất lượng thư viện thân thiện và thúc đẩy văn hóa đọc”. (Ảnh: K GỬIH /TTXVN)

Ngày 6/11, tại xã Bù Gia Mập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức Chương trình “Giao lưu nhân dân xã biên giới năm 2026.”

Sự kiện nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, phát triển hội viên và triển khai các hoạt động giao lưu thiết thực tại khu vực biên giới.

Chương trình chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (1967 - 2026), hướng tới Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân không ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong từng hành động cụ thể, từ một suất học bổng, một chiếc xe đạp đến trường cho đến những phần quà nghĩa tình gửi tới gia đình khó khăn.

Sự đồng hành của Tổ chức Saigon Children’s Charity cùng các đơn vị tài trợ đã mang lại những giá trị thiết thực, sẻ chia với các em nhỏ và bà con vùng biên.

“Thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố sẽ tiếp tục kề vai sát cánh cùng chính quyền, nhân dân các xã biên giới. Đơn vị sẽ chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giao lưu nhân dân cũng như an sinh xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển,” bà Trần Thủy Tiên chia sẻ thêm.

Ông Trần Quang Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập cho biết, địa phương có 74,5% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn do đặc thù xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị tài trợ có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, hỗ trợ các gia đình khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để học sinh và người dân vươn lên trong cuộc sống.

Trong những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân và các hoạt động hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới luôn đóng góp thiết thực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Tại chương trình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai vận động sự đồng hành của Tổ chức Saigon Children's Charity CIO, Công ty Trách nhiệm hữu hạn HS Hyosung Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp xã hội Frogsleap đã mang đến nhiều công trình, phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 529 triệu đồng.

Ban Tổ chức đã trao tặng dự án “Nâng cao chất lượng thư viện thân thiện và thúc đẩy văn hóa đọc”, 35 suất học bổng cùng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Bù Gia Mập.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 180 phần quà an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn hai xã Đăk Ơ và Bù Gia Mập.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Bình Phước đã chính thức ra mắt, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và phát triển hội viên tại khu vực biên giới nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.