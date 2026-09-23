Đồng Nai trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tận nhà dân

Bí thư Đảng ủy xã Bù Đăng Vũ Lương phát biểu tại Hội nghị sơ kết các chiến dịch trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, xã Bù Đăng đánh giá kết quả triển khai hai chiến dịch, trong đó tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết những nhu cầu liên quan đến đất đai, an sinh xã hội, việc làm và các thủ tục hành chính.

Riêng trong lĩnh vực đất đai, từ dữ liệu thu thập được, xã Bù Đăng xác định 2.117 thửa đất do người dân kê khai chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Các tổ công tác được thành lập, trực tiếp xuống từng địa bàn, từng hộ dân để rà soát, xác minh hiện trạng và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ.

Tính đến ngày 20/9, các tổ công tác đã định vị, rà soát 1.090/2.117 thửa đất, đạt 51,5%; công chức chuyên môn đã kiểm tra, rà soát 800 thửa. Qua kiểm tra, có 542 thửa thực tế đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng người dân kê khai nhầm sang các thủ tục khác; 120 thửa tạm đủ điều kiện cấp giấy; 88 thửa chưa đủ điều kiện và 14 thửa không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Bù Đăng và Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Bù Đăng trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để trực tiếp bàn giao đến người dân.

Đối với 120 thửa tạm đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, các tổ công tác đã hướng dẫn người dân liên hệ đơn vị có chức năng đo đạc đối với 90 thửa; 41 hồ sơ được hướng dẫn hoàn thiện và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đến ngày 20/9, có 28 hồ sơ đã hoàn thành các bước kiểm tra, xác minh thực tế, niêm yết công khai, kết thúc niêm yết và chuyển thông tin để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cả 28 hồ sơ đã có thông báo thuế, trong đó 26 trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Địa phương đã in 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp tục hoàn thiện các giấy còn lại.

Sau lễ bàn giao, xã Bù Đăng tổ chức 10 đoàn công tác trực tiếp đến các hộ dân để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thành phần các đoàn gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện cơ quan đăng ký đất đai, cán bộ chuyên môn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, đoàn viên, giáo viên và lực lượng dân quân.

Các đoàn tập trung tại Nhà văn hóa xã trước khi đến từng hộ dân. Những hộ được trao giấy trong đợt này thuộc nhiều thôn trên địa bàn như Hòa Đồng, Đức Thọ, Minh Hưng, Hưng Phú...

Đại diện lãnh đạo xã Bù Đăng tặng hoa cảm ơn các đơn vị đã phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai các chiến dịch, trong đó có hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp tại nhà giúp người dân không phải đến cơ quan hành chính nhận kết quả, nhất là những trường hợp ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Đây cũng là cách làm thể hiện tinh thần “gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Theo UBND xã Bù Đăng, việc tổ chức hỗ trợ tập trung và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu từ 30 ngày làm việc xuống còn khoảng 3 ngày làm việc, không tính thời gian niêm yết công khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan đăng ký đất đai phối hợp với địa phương xử lý các nội dung liên quan đến số thửa, chỉnh ranh thửa đất; cơ quan thuế phối hợp hoàn thành thông báo thuế để người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Lãnh đạo xã Bù Đăng cho biết, Chiến dịch 180 ngày không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mà còn góp phần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, xác định cụ thể từng trường hợp đủ điều kiện, cần bổ sung hồ sơ hoặc chưa đủ điều kiện cấp giấy.

Thời gian tới, xã Bù Đăng tiếp tục rà soát, phân loại các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; ưu tiên hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời tổng hợp những trường hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.