Thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố và Sở Tư pháp, năm 2026, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, hướng đến nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn.

Bà Lý Hậu Hồng Lê - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Phó giám đốc sở Tư pháp, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể, cá nhân đạt giải nhất cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm. Ảnh Khánh Toàn

Đối với Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2026, chương trình được tổ chức từ ngày 3/9 đến hết ngày 16/9/2026, nhằm tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những lĩnh vực pháp luật thiết thực, có tính thời sự và gắn liền với đời sống xã hội, gồm: pháp luật về thuế, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tư pháp người chưa thành niên. Qua đó, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tiếp cận, cập nhật kiến thức pháp luật.

Sau thời gian triển khai, cuộc thi thu hút 55.094 thí sinh tham gia với tổng cộng 474.006 lượt thi. Căn cứ kết quả, Ban Tổ chức đã công nhận và trao giải cho 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi thu hút hàng chục ngàn thì sinh và hàng trăm ngàn lượt dự thi. Ảnh: Duy Trường

Đối với Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên trên địa bàn thành phố năm 2026, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức từ ngày 12/10 đến hết ngày 25/10/2026.

Cuộc thi tập trung vào các nội dung gần gũi với đời sống, học tập và định hướng tương lai của thế hệ trẻ, gồm: phòng, chống ma túy; nghĩa vụ quân sự; việc làm; giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Với hình thức thi trực tuyến, chương trình thu hút 62.414 thí sinh tham gia, tương ứng 328.020 lượt thi. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Tổ chức đã ban hành quyết định công nhận và trao giải cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức chụp hình cùng các thí sinh đạt giải trong 2 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 2026. Ảnh: Khánh Toàn

Việc tổ chức và trao giải hai cuộc thi không chỉ ghi nhận sự tham gia tích cực của các tập thể, cá nhân mà còn góp phần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua các sân chơi trực tuyến, thành phố tiếp tục khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, hình thành ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật trong đời sống, học tập và công việc; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.