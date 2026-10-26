Đồng Nai trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Dự lễ có các đồng chí: Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Chánh văn phòng Thành ủy; Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị của thành phố và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026, gồm: Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự thành phố; Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Xuân Lộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trao giải tác giả trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi là em Lê Hoàng Thụy Phúc, lớp 11A2, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Trảng Bom và tác giả lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi là ông Vũ Minh Khởi, sinh năm 1943, Hội Cựu chiến binh phường Long Khánh. Ảnh: Phương Hằng

Đối với giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải tác giả trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi là em Lê Hoàng Thụy Phúc, sinh năm 2009, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Trảng Bom; tác giả lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi là ông Vũ Minh Khởi, sinh năm 1943, Hội Cựu chiến binh phường Long Khánh.

Trao giải nhất cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Trao 3 giải nhất cuộc thi cho tác giả và nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thủy, Công an phường Bình Phước và 2 nhóm tác giả: Lê Thị Hiền Vương, Nguyễn Thị Tốt, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thanh Lâm; Thanh Nhàn, Tường Lam, Tuyết Kha, Lê Nguyên thuộc đơn vị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Trao giải nhì cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Trao 5 giải nhì cho tác giả và nhóm tác giả: Vi Hữu Toàn, Công an phường Trảng Bom; Lê Hải Yến, Trường mầm non Đak Lua (xã Đak Lua); Phạm Thị Trầm, Trường mầm non Suối Cao (xã Xuân Thành); nhóm tác giả: Nguyễn Nhu, Lê Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Thành Công (Phòng PA03, Công an thành phố Đồng Nai); Lê Thị Phương Uyên, Trần Ngọc Duy Hảo (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai).

Trao giải ba cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Trao 8 giải ba cho tác giả và nhóm tác giả: Trần Thị Hiền, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Lợi; Thiên Thị Kim Tuệ, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Lợi; Lê Quang Vũ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bù Đăng; Lê Thị Ngọc Hiền, Trường Chính trị thành phố Đồng Nai; Nguyễn Hữu Thủy, Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Nai; Mai Quế Anh, đảng viên phường Lộc Ninh; nhóm tác giả: Phan Thị Kim Ngân, Trần Thị Ngân Triều, Trần Thanh Trà Mi, Phạm Thị Bích Nhàn, Trần Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Tốt thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai; nhóm tác giả: Lê Hoàng Thụy Phúc, Lê Thị Ngân thuộc Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Trảng Bom.

Trao giải khuyến khích cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Ban tổ chức cuộc thi cũng đã trao 20 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả; khen thưởng 10 tập thể xuất sắc có kết quả phát động triển khai tốt cuộc thi và có nhiều giải thưởng năm 2026, gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Đảng ủy Quân sự thành phố, Trường Chính trị thành phố, Đảng ủy phường Đồng Xoài, Đảng ủy phường Bình Phước, Đảng ủy xã Tân Lợi, Đảng ủy phường Trảng Bom, Đảng ủy phường Long Khánh, Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Nai và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai.

Khen thưởng 10 tập thể có kết quả triển khai cuộc thi tốt và có nhiều giải thưởng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đạt giải nhất cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã tặng bằng khen cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải nhất cuộc thi.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng chúc mừng các nhóm tác giả đoạt giải và được vinh danh tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 cấp Trung ương. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 48 tác giả, nhóm tác giả đã đạt thành tích cao trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Cuộc thi năm nay đã nhận được 9.064 tác phẩm. Ban tổ chức cuộc thi biểu dương những địa phương, đơn vị tiêu biểu như: Đảng ủy Quân sự thành phố, phường Bình Phước, xã Tân Lợi… phát động triển khai tốt cuộc thi; đặc biệt, biểu dương Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Ban Công tác 35 phường Trảng Bom đã có 2 tác phẩm đoạt giải cấp Trung ương.

Đồng chí đề nghị, đối với cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027, các cấp ủy, địa phương, đơn vị chủ động triển khai ngay từ đầu năm. Tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm, lựa chọn nội dung sát thực tiễn với địa phương, đơn vị. Khắc phục tình trạng tham gia hình thức, chạy theo số lượng; tổ chức thẩm định, lựa chọn tác phẩm nghiêm túc, khách quan, đúng thể lệ, phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong năm 2027.