Đồng Nai trao 10.000 phần quà Trung thu cho trẻ em vùng khó

Thiếu nhi vùng biên phấn khởi nhận quà. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Dương Minh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các địa phương và cộng đồng xã hội đối với trẻ em, nhất là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Dương Mạnh Dũng mong rằng, từ chương trình hôm nay, tinh thần “cùng chăm lo, cùng sẻ chia, cùng đồng hành” sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đều chứa đựng tình cảm và sự quan tâm đối với các cháu; qua đó góp phần động viên các cháu vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu nhi vùng biên phấn khởi nhận quà. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Việc chăm lo phải thiết thực, đúng đối tượng, để sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng thực sự đến được với từng cháu, từng gia đình còn khó khăn.

Đồng Nai có 8 xã biên giới, đời sống của một bộ phận người dân, trong đó có trẻ em vẫn còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, việc chăm lo cho trẻ em không chỉ là trao một phần quà mà quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.

Tặng quà cho thiếu nhi vùng biên. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Chương trình được tổ chức tại xã Thiện Hưng với sự tham gia của 8 xã biên giới và 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tổng cộng 10.000 phần quà Trung thu được trao tặng, trong đó mỗi xã biên giới nhận 1.000 phần quà, mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhận 500 phần quà.

Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng Đặng Hà Giang cho biết, 12 xã có thiếu nhi được nhận quà đều còn những khó khăn nhất định về điều kiện tự nhiên, dân cư và đời sống. Việc trao quà giúp các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường, địa phương và xã hội. “Chúng tôi xác định, chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị quan tâm đến trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh”, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng khẳng định.

Tặng quà cho thiếu nhi vùng biên. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Em Điểu Cát Tường, lớp 5A7, Trường Tiểu học Thiện Hưng chia sẻ: “Những món quà ấm áp này không chỉ mang đến cho em một mùa phá cỗ trọn vẹn mà còn là nguồn động lực to lớn giúp em cố gắng học tập tốt hơn, vượt qua khó khăn để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

Thông qua chương trình, thành phố Đồng Nai mong muốn các em thiếu nhi, dù ở địa bàn hay hoàn cảnh nào, đều cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của gia đình, nhà trường, địa phương và xã hội; có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển.