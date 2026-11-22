Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Quốc Dũng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tham dự ngày hội có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Quốc Dũng; Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Đức Thắng cùng hơn 1 ngàn vận động viên là đoàn viên, người lao động đến từ gần 50 công đoàn cơ sở.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự ngày hội. Ảnh: N.Hòa

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thể dục, thể thao như: chạy việt dã, thi kéo co, nhảy bao bố... Các nội dung thi đấu tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau giờ làm việc.

Các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hòa

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Đức Thắng cho biết, hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, LĐLĐ thành phố đã triển khai kế hoạch đến các Công đoàn cơ sở, khuyến khích tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó.

Đoàn viên, người lao động tham gia các nội dung thi tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tiếp nối các hoạt động đó, Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người lao động giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; qua đó củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đời sống công nhân và môi trường lao động công nghiệp.