Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học về chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai Mai Văn Nhỏ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Truyên

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trên địa bàn thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Truyên

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm và đề xuất những nội dung liên quan đến thống nhất dữ liệu, nhận diện và phân loại nạn nhân chất độc da cam. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân và gia đình có thành viên là nạn nhân chất độc da cam. Phát triển mô hình sinh kế bền vững phù hợp với nạn nhân và gia đình có thành viên là nạn nhân chất độc da cam…

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Truyên

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai Mai Văn Nhỏ, những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp nhằm hoàn thiện báo cáo kiến nghị chính sách gửi các cấp có thẩm quyền, qua đó góp phần hoàn thiện hơn nữa quy trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Cũng theo ông Mai Văn Nhỏ, thành phố hiện có hơn 11 ngàn nạn nhân chất độc da cam là người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam là người dân. Ðây là nhóm đối tượng cần được chăm sóc sức khỏe lâu dài bởi phần lớn đều mắc nhiều bệnh mạn tính, sức khỏe suy giảm hoặc bị di chứng kéo dài nhiều năm.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Truyên

Thời gian qua, các nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình đều nhận được các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, mỗi năm, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố vận động nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân đạt hơn 20 tỷ đồng...