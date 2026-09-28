Đồng Nai tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân vận thành phố; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân vận thành phố; Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân vận thành phố; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các xã, phường…

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Đồng Nai là địa bàn có sự đa dạng về văn hóa, lịch sử, dân tộc và tôn giáo với 37 dân tộc thiểu số và hơn 2,6 triệu tín đồ các tôn giáo…

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Trong những năm qua, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố thường xuyên được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ theo tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương được tăng cường.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Tuy nhiên, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Do vậy, theo đồng chí Huỳnh Thị Hằng, hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên những nội dung mang tính lý luận và thực tiễn trong công tác dân tộc, tôn giáo; những vấn đề cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo; các nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo; đặc điểm, tình hình của một số tôn giáo lớn đã được công nhận…

Từ đó, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và lực lượng làm công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, gần 400 đại biểu được nghe báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai, Học viện Chính trị khu vực II truyền đạt những chuyên đề: Tình hình thế giới, khu vực và quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; các văn bản mới của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về công tác dân tộc, tôn giáo; thông tin một số vấn đề về công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố và một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới…

Tiến sĩ Trần Thị Thúy Vân, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực II trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên