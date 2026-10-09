Đồng Nai tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên và thanh niên năm 2026

Theo đó, cuộc thi diễn ra từ ngày 12 đến 25-10 tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về phòng chống ma túy, nghĩa vụ quân sự, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học... Đối tượng dự thi là học sinh, học viên, sinh viên đang sinh sống, học tập tại các trường THCS, THPT, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và cơ sở đào tạo tương đương; thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ban tổ chức khuyến khích đông đảo đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các tổ chức đoàn tham gia cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên diễn ra từ ngày 12 đến 25-10.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một tài khoản dự thi bằng số điện thoại cá nhân. Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm; câu trả lời sai hoặc bỏ qua không bị trừ điểm. Thời gian tối đa để trả lời mỗi câu hỏi là 60 giây. Hết thời gian quy định, hệ thống tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo và thí sinh không thể quay lại trả lời câu hỏi đã bỏ qua.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ xác minh thông tin trước khi công bố kết quả và không công nhận kết quả đối với các trường hợp đăng ký nhiều tài khoản, cung cấp thông tin không chính xác; sử dụng thông tin của người khác, nhờ thi hộ hoặc thi hộ; vi phạm quy chế, có hành vi can thiệp trái phép làm sai lệch kết quả hoặc các hành vi khác ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, học viên, sinh viên và thanh niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học tập và đời sống.