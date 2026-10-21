Đồng Nai tìm thấy 124 bộ hài cốt liệt sĩ

Ngày 21/10, các Đội K72 và K76 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết, tính đến tối 20/10 đã tìm thấy tổng cộng 124 bộ hài cốt liệt sĩ ở cả trong và ngoài nước.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tích cực tìm kiếm.

Theo đó, trong ngày 20/10, Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia đã tìm được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie. Từ ngày 4/9 (ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia) đến nay, đội đã tìm thấy 60 bộ hài cốt liệt sĩ; trong đó có 55 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Kratie, 5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Kampong Thom.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ.

Trong nước, ngày 20/10, Đội K72 tìm thấy thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy từ ngày 22/8 đến nay là 64 bộ.

Như vậy, tính đến nay, đội K72 và K76 đã tìm được tổng cộng 124 bộ hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm, quy tập, các đội lấy mẫu phẩm nhằm gửi giám định, xét nghiệm ADN tìm và xác định danh tính các liệt sĩ.