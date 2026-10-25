Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được 142 bộ hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

Lực lượng Đội K72 Đồng Nai và nước bạn tìm kiếm, quy tập cả buổi tối được 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại Kratie, Vương quốc Campuchia ngày 24-10. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS thành phố cho biết: Ngày 24-10, các lực lượng của Đội K72 tìm kiếm và đã tìm thấy 2 bộ HCLS trên hướng Kratie; các hướng còn lại tìm nhưng không thấy. Lũy kế từ ngày 4-9 (ngày bắt đầu xuất quân đi làm nhiệm vụ tại Campuchia), Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 69 bộ HCLS (trong đó 63 bộ hướng Kratie; 6 bộ hướng Kampong Thom).

Đội K72 tìm và lấy mẫu sinh phẩm trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: ĐVCC

Ở trong nước, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS thành phố cho hay: Ngày 24-10, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập được 2 bộ HCLS tại khu vực Sân bay Lộc Ninh, thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai. Lũy kế theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố Đồng Nai từ ngày 22-8 đến 24-10, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập tổng cộng 73 bộ HCLS.

Khu vực Sân bay Lộc Ninh, khu phố 2, phường Lộc Ninh là nơi Đội K76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sĩ ngày 24-10. Ảnh: ĐVCC

Tính chung đến cuối ngày 24-10, Đội K72 và Đội K76, Bộ CHQS thành phố đã tìm kiếm, quy tập và cất bốc tổng cộng 142 bộ HCLS. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng quan tâm thực hiện lấy mẫu sinh phẩm đối với những bộ HCLS đủ điều kiện để gửi về cơ quan chức năng giám định, xét nghiệm ADN trả lại tên cho các liệt sĩ.