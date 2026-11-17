Theo đó, Đội K76 đã phối hợp ban chỉ huy quân sự và chính quyền các địa phương động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 2 khu vực thuộc khu phố Phùng Hưng (phường Chơn Thành) và khu phố 4 (phường Minh Hưng).

Trước đó, Đội K76 tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp về vị trí một khu vực thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Chơn Thành (TP Đồng Nai) có mộ liệt sĩ, nghi có khoảng 100 liệt sĩ. Tại phường Minh Hưng, đơn vị cũng nhận được thông tin nghi có mộ liệt sĩ.

Đội K76 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Minh Hưng.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, từ khi thành lập (ngày 10/8) đến nay, Đội K76 đã triển khai tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó có hơn 31 mẫu phẩm được thu thập để xét nghiệm ADN, mở ra hy vọng sớm xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.

Riêng Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) hiện đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia, chỉ tính từ ngày 4/9 đến chiều 16/11 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 105 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 96 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Kratie, còn lại tìm được tại tỉnh Kampong Thom.

Đội K76 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong đêm.

Từ khi xuất quân đến nay, cả 2 Đội K72 và K76 của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã tìm kiếm được tổng cộng 213 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đại diện lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K72 và K76 mong muốn, các cựu chiến binh, nhân dân, cán bộ, những người đã từng chiến đấu, sinh sống tại các khu vực đội tìm kiếm tiếp tục cung cấp thông tin để lực lượng tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.