Đồng Nai tìm hướng nâng tầm các di tích lịch sử tiêu biểu

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Đối với Hội thảo về giá trị đặc biệt tiêu biểu của di tích Phú Riềng, kết quả khoa học quan trọng hàng đầu của hội thảo là tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ngày 28/10/1929, vai trò tổ chức, lãnh đạo của Chi bộ đối với phong trào công nhân cao su và phong trào “Phú Riềng Đỏ”.

Từ tầm vóc lịch sử ấy, các ý kiến thống nhất tại Hội thảo đã bổ sung các luận cứ khoa học và thực tiễn rõ ràng để nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng hạng Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng từ di tích quốc gia lên di tích quốc gia đặc biệt. Trên cơ sở bảo vệ yếu tố gốc của di tích, xác định phạm vi bảo vệ và bảo đảm điều kiện pháp lý về đất đai, cảnh quan, nhiệm vụ đặt ra cho thành phố Đồng Nai là thực hiện công tác quy hoạch, nghiên cứu mở rộng không gian, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích tương xứng với tầm vóc và vị thế lịch sử.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, qua các tham luận, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ sự ra đời và hoạt động của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, vai trò lãnh đạo phong trào công nhân cao su, tầm vóc của Phú Riềng Đỏ cũng như giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và yêu cầu bảo tồn nâng tầm trong giai đoạn mới. Các nội dung tại hội thảo giúp các đại biểu nhìn nhận rõ hơn nội hàm giá trị đặc biệt, tiêu biểu của di tích Phú Riềng trên các bình diện lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục và mức độ ảnh hưởng; đồng thời, làm sáng tỏ cơ sở khoa học cùng các yêu cầu pháp lý phục vụ mục tiêu xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với địa điểm này. Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng thống nhất các yêu cầu bảo tồn và quản trị di tích theo nguyên tắc giữ gìn yếu tố gốc, chuẩn hóa không gian di tích, gắn với lộ trình quản lý lâu dài không chạy theo phạm vi xây dựng.

Hội thảo về các di tích trên địa bàn Phước Long tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long ngày 6/1/1975 trong tiến trình giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Các ý kiến đưa ra tại hội thảo đã làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị và xã hội nổi bật của hệ thống di tích trên địa bàn. Trên nền tảng nghiên cứu ấy, việc xây dựng, kết nối và nâng tầm thành quần thể di tích cấp quốc gia ở Phước Long có cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng, lấy Di tích Địa điểm ghi dấu Chiến thắng Phước Long làm hạt nhân. Việc nghiên cứu hồ sơ, tình trang pháp lý,… của di tích, là cơ sở đề xuất quy hoạch tổng thể và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

Đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, hiện vật lịch sử. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Nhiều tham luận tại hội thảo cũng chứng minh sâu sắc những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích, làm rõ không gian lịch sử, các yếu tố gốc, tính xác thực và tính toàn vẹn. Đồng thời, hội thảo đã đề xuất nhiều định hướng quan trọng trong công tác bảo tồn, quy hoạch, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích một cách thực chất, gắn với giáo dục truyền thống, nghiên cứu lịch sử và đời sống văn hóa.

Kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Những phần trình bày tại hội thảo tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long trong tiến trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; làm rõ thêm giá trị lịch sử văn hóa, chính trị và xã hội nổi bật của hệ thống di tích trên địa bàn Phước Long, qua đó đặt ra cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng, kết nối và nâng tầm quần thể di tích cấp quốc gia.

Đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, hiện vật lịch sử. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ngay sau hội thảo, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố, UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Thành ủy cùng các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kịp thời báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các đơn vị liên quan tổng hợp, phân loại, thẩm định các tham luận, ý kiến trao đổi và tư liệu khoa học; rà soát, biên tập hoàn thiện để tham mưu xuất bản chính thức 2 kỷ yếu hội thảo. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả và tổng hợp kiến nghị, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận về hai hội thảo.