Đồng Nai tìm hướng nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp

Ngày 14/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp.Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Queensland (Australia) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Công nghệ mới chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon giá trị cao: Xu hướng quốc tế và tiềm năng ứng dụng tại Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam".

Tham dự hội thảo có bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai, cùng các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Australia, đại diện doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc, TS.Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp.Đồng Nai, cho biết, chủ đề hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các quốc gia đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TS.Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp.Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo bà Hằng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo ra giá trị mới từ các nguồn nguyên liệu sẵn có.

Với thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp và chế biến nông sản, Tp.Đồng Nai có nguồn phụ phẩm đa dạng từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến nông, lâm sản. Nếu được thu gom và xử lý bằng công nghệ phù hợp, nguồn nguyên liệu này có thể phục vụ sản xuất vật liệu carbon, cải tạo đất và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Phát biểu tại hội thảo, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai, nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến để chuyển đổi phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành vật liệu carbon có giá trị cao là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xanh.

Thành phố đang phát triển đồng thời các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, chế biến nông sản, đô thị và dịch vụ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững.

"Nếu được xử lý phù hợp bằng công nghệ tiên tiến thì những bộ phận này không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn có thể trở thành nguyên liệu để sản xuất biochar và các vật liệu carbon có giá trị phục vụ cho nông nghiệp, cải tạo đất, xử lý môi trường và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn", bà Hằng nhấn mạnh.

KS. Trần Thanh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí chế tạo máy và tự động hóa Thanh Hoàng - Tp.HCM trình bày tham luận Ứng dụng công nghệ nhiệt phân để chuyển hóa phụ phẩm nông lâm nghiệp thành năng lượng và carbon.

Tại hội thảo, các nhà khoa học và chuyên gia trình bày nhiều tham luận về công nghệ tích trữ năng lượng thế hệ mới từ phụ phẩm nông nghiệp; ứng dụng biochar trong phát triển nông nghiệp phát thải thấp; công nghệ nhiệt phân để chuyển hóa phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành năng lượng và vật liệu carbon.

Các đại biểu cũng trao đổi về thực trạng xử lý chất thải trong sản xuất nông, lâm nghiệp tại Đồng Nai và khu vực phía Nam, đồng thời thảo luận khả năng đưa các công nghệ mới vào thực tiễn.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng, ngành chăn nuôi hiện nay không chỉ chú trọng sản lượng mà còn phải bảo đảm 3 yếu tố cốt lõi gồm: an toàn thực phẩm, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chế biến sâu là hướng đi cần thiết để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo ông Công, Đồng Nai đang chuyển mạnh sang mô hình chăn nuôi an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường, ưu tiên phát triển các trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm an toàn sinh học. Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường xử lý chất thải, sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm trong sản xuất, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Tp.Đồng Nai, trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Ở góc độ nghiên cứu nông nghiệp, ThS.Nguyễn Thị Mỵ, chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh, Tp.Đồng Nai, quan tâm đến các giải pháp xử lý phụ phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Theo bà Mỵ, trong lĩnh vực sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, lượng phôi nấm sau sử dụng khá lớn. Nếu tìm được phương án tận dụng phù hợp, nguồn phụ phẩm này có thể tiếp tục được khai thác, tạo thêm giá trị kinh tế và đóng góp cho xã hội.

Thông qua hội thảo, các đại biểu kỳ vọng những giải pháp công nghệ mới sẽ được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao giá trị phụ phẩm nông, lâm nghiệp, giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại Tp.Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam.