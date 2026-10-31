Đồng Nai tìm giải pháp thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc DigiFest Đồng Nai 2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

DigiFest Đồng Nai 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 là sự kiện để hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia với chuỗi hoạt động phong phú, bao gồm triển lãm công nghệ, các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối đầu tư, trình diễn công nghệ và trải nghiệm các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Đây cũng dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, kết nối, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn phát triển của thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, với nền tảng công nghiệp, vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Bộ và cơ hội phát triển từ sân bay Long Thành, thành phố Đồng Nai có nhiều điều kiện để nâng cao năng lực kết nối, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP tăng 10,01%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 12,55% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này tạo nền tảng thuận lợi, đồng thời đặt ra yêu cầu thành phố phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã định hướng xây dựng Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không, logistics, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo, gắn với phát huy lợi thế đô thị sân bay và kết nối quốc tế.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai tham quan gian trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Để hiện thực hóa những định hướng chiến lược trên, thành phố Đồng Nai xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ, thực chất, gắn chặt với các yêu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực và từng chủ thể.

Trên tinh thần đó, thành phố Đồng Nai tập trung vào ba định hướng trọng tâm là chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh và chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai mong muốn các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn, nhà đầu tư và tổ chức nghiên cứu không chỉ mang đến DigiFest những sản phẩm, công nghệ mới để giới thiệu, trình diễn, mà còn cùng thành phố nhận diện những vấn đề đang đặt ra, đề xuất phương án giải quyết và đồng hành trong quá trình triển khai thực tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng đại biểu tham quan gian trưng bày triển lãm. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tăng cường kết nối các nguồn lực, lựa chọn những giải pháp phù hợp để nghiên cứu, triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị thành phố Đồng Nai tập trung nâng cao năng suất nền công nghiệp hiện hữu, phối hợp với doanh nghiệp xác định những khâu làm tăng chi phí, hạn chế năng suất để lựa chọn giải pháp phù hợp như tự động hóa, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, thu hút có chọn lọc các ngành công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên dự án có giá trị gia tăng lớn.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chuyển đổi số phải gắn với cải cách quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, thành phố Đồng Nai chuẩn bị nguồn nhân lực, năng lực công nghệ và tăng cường liên kết vùng và khai thác lợi thế sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Về phần mình, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ kết nối nguồn lực, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho thành phố Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Digifest Đồng Nai 2026 là ngày hội khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có quy mô lớn nhất trong năm của thành phố Đồng Nai.

Sự kiện quy tụ khoảng 5.000 lượt khách tham quan, hơn 200 doanh nghiệp, hơn 30 diễn giả đầu ngành trong và ngoài nước cùng đại biểu từ 5 quốc gia.