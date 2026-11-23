Các đại biểu tham gia tọa đàm, đối thoại về phát triển du lịch xanh của Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải” là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa thông điệp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tạo không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhìn nhận thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch.

Ông Huỳnh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch HHDL Đồng Nai nhận định: Chuyển đổi xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn. Việc theo dõi điện, nước, nhiên liệu, giảm lãng phí thực phẩm, tối ưu hoạt động vận chuyển và cải tiến quy trình phục vụ đều có thể là những bước đi ban đầu. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa cải thiện môi trường nói chung và kết quả giảm phát thải khí nhà kính; những kết quả định lượng cần có dữ liệu và phương pháp tính phù hợp.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai Huỳnh Quốc Bảo phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Ngọc Liên

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, HHDL mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, công cụ và mô hình thực hành xanh. Trên cơ sở kết quả tọa đàm, Hiệp hội sẽ nghiên cứu tổng hợp các đề xuất, kết nối nguồn lực và xây dựng những hoạt động hỗ trợ phù hợp với khả năng thực hiện.

Giám đốc Công ty TNHH du lịch Thái Loan Nguyễn Thái Tường Vân (phường Trấn Biên) chia sẻ câu chuyện giảm phát thải trong các tour du lịch. Ảnh: Ngọc Liên

Tọa đàm đã tập trung vào các nhóm vấn đề chính do các chuyên gia, doanh nghiệp trình bày tham luận, phản ánh những vấn đề cốt lõi trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành du lịch Đồng Nai như: Quan hệ cung - cầu và điều kiện thể chế; phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững: Giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường; Giải pháp về hạ tầng, giao thông và liên kết không gian du lịch tại thành phố Đồng Nai; Đo lường dấu chân Carbon - Bước khởi đầu để doanh nghiệp du lịch Đồng Nai chuyển từ nhận thức đến hành động giảm phát thải; Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và cộng đồng địa phương.

Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Phạm Xuân Thịnh chia sẻ về những nỗ lực bảo tồn và phát triển du lịch xanh ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Ngọc Liên

Cùng với các tham luận, tọa đàm còn ghi nhận những ý kiến trao đổi, làm rõ những khó khăn, hạn chế và rào cản mà doanh nghiệp, điểm đến đang gặp phải trong quá trình thực hiện du lịch xanh và giảm phát thải.