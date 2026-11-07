Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng học trực tuyến Bình dân học vụ số tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào tháng 10-2026. Ảnh: Hải Quân

Theo đó, đối với tiến độ triển khai chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số (đợt 1) trên website binhdanhocvuso.dongnai.gov.vn và ứng dụng SmartLMS - Bình dân học vụ số, số lượng học viên ghi danh khóa học đạt gần 32,3 ngàn (số lượng tài khoản giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 10-2026 do rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nhân sự), số học viên đăng nhập học tập đạt hơn 30,7 ngàn (chiếm 95,3% số lượng học viên đã ghi danh). Đặc biệt đã có hơn 28,6 ngàn học viên hoàn thành toàn bộ chuyên đề và kỳ kiểm tra sát hạch, đạt 88,7% trên tổng số tài khoản học viên ghi danh khóa học.

Đối với triển khai học tập trên nền tảng Bình dân học vụ số (đợt 2) trên website dongnai.binhdanhocvuso.gov.vn do Bộ Công an cung cấp và phân quyền cho thành phố. Tính đến ngày 6-11, hệ thống đã ghi nhận hơn 65,1 ngàn người tham gia (tăng khoảng 5,7 ngàn người so với cuối tuần trước). Trong đó có gần 54,7 ngàn học viên đã hoàn thành khóa học (tăng hơn 9,1 ngàn người so với cuối tuần trước). Như vậy, tính đến ngày 6-11 đã có khoảng 83,3 ngàn học viên tại Đồng Nai hoàn thành chương trình học trực tuyến Bình dân học vụ số ở cả đợt 1 và đợt 2.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 2 nền tảng đang triển khai; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức Cuộc thi "Công dân số Đồng Nai" sau học tập trên nền tảng theo đúng kế hoạch đề ra...