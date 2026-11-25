Ngày 25/11, theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Đồng Nai, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đồng Khởi chính thức được áp dụng từ 0h cùng ngày. Các quy định mới tập trung vào việc kiểm soát xe tải trọng lớn và xe sơ-mi rơ-moóc, phù hợp với đặc điểm lưu thông trên từng đoạn tuyến.

Một đoạn đường Đồng Khởi qua TP Đồng Nai.

Phương án được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, UBND các phường Tam Hiệp, Trảng Dài và Công ty Cổ phần Sonadezi.

Cụ thể, trên đoạn từ nút giao Amata đến nút giao ĐT768, thành phố giữ nguyên quy định cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 2 tấn lưu thông trong 3 khung giờ: từ 6h đến 8h30, từ 11h đến 13h30 và từ 16h đến 21h hằng ngày.

Đối với đoạn từ nút giao Amata đến nút giao đường trục số 16, xe tải có khối lượng chuyên chở trên 5 tấn và xe sơ-mi rơ-moóc bị cấm lưu thông từ 5h đến 22h hằng ngày.

Đường Đồng Khởi dài khoảng 8km, kết nối từ nút giao Amata (QL1A) đến ĐT768, đi qua các khu vực Tân Triều, Trảng Dài, kết nối với đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Thạnh Phú và nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa lớn.

Trước đó, từ ngày 25/8/2026, thành phố triển khai phương án hạn chế xe tải trên 2 tấn theo 3 khung giờ cao điểm và cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông từ 5h đến 22h. Việc tổ chức giao thông nhằm giảm áp lực phương tiện, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp và tổ chức đại diện ngành hàng xuất nhập khẩu, logistics đã kiến nghị điều chỉnh thời gian, phạm vi hạn chế phương tiện. Theo các doanh nghiệp, việc cấm xe trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, chuỗi cung ứng và tiến độ giao nhận. Bên cạnh đó, phương tiện phải chờ hết giờ cấm có nguy cơ tập trung lưu thông vào một số thời điểm, gây áp lực lên hạ tầng giao thông.

Đồng Nai đã nhiều lần điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Đồng Khởi.

Các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều phương án để vẫn đảm bảo ATGT và vận tải hàng hóa không bị ảnh hưởng. Sau đó Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan cũng phối hợp làm việc, đưa ra các ý kiến, tổng hợp tìm giải pháp tốt nhất nhằm hài hòa giữa các bên...

Trước những kiến nghị này, ngày 9/9, Sở Xây dựng đã làm việc với các địa phương, lực lượng Công an, doanh nghiệp và tổ chức liên quan để rà soát những bất cập, trao đổi và tìm giải pháp tổ chức giao thông phù hợp.

Đến ngày 2/10, thành phố tiếp tục điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số đoạn tuyến, trong đó có phương án phân chia 3 làn xe trên đoạn từ ngã tư Amata đến nút giao Đồng Khởi - Nguyễn Văn Tiên.

Với phương án áp dụng từ ngày 25/11, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin rộng rãi để người dân, doanh nghiệp nắm rõ phạm vi và thời gian hạn chế phương tiện, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.