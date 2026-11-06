Đồng Nai tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên, hướng tới Di sản thiên nhiên thế giới

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, cùng các đại biểu tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Ngày 6/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham dự.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Út, cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Chuyển giao nguyên trạng

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai Nguyễn Hữu Định đã công bố Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên-đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Quyết định giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai Nguyễn Hữu Định đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Vườn quốc gia Cát Tiên được hình thành từ khu rừng cấm Nam Cát Tiên được thành lập năm 1978 với diện tích 31 nghìn ha. Đến năm 1998, Vườn quốc gia Cát Tiên được chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý, mở rộng trên cơ sở liên kết các khu vực rừng thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, với quy mô hơn 73.000ha.

Sông Đồng Nai ôm rừng Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những vùng lõi quan trọng nhất của Khu dự trữ sinh quyển thế giới với hơn 1.600 loại thực vật, hơn 1.700 loại động vật hoang dã.

Đặc biệt, năm 2001, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế.

Năm 2012 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và năm 2024 trở thành Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào Danh lục Xanh do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thiết lập.

Du khách trong và ngoài nước trải nghiệm ngắm thú rừng ban đêm tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Hướng tới Di sản thiên nhiên thế giới

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc Đồng Nai tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên đánh dấu sự tiếp nối trách nhiệm gìn giữ một di sản thiên nhiên quý giá của đất nước; đồng thời mở ra những yêu cầu mới với thành phố trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, người lao động đã tận tâm gìn giữ, bảo vệ và phát triển Vườn quốc gia Cát Tiên trong suốt thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định, Vườn quốc gia Cát Tiên có một vị trí đặc biệt trong không gian sinh thái của phương nam và trong tình cảm của người dân cả nước nói chung và thành phố Đồng Nai nói riêng. Nơi đây có giá trị đa dạng sinh học cao của nước ta, có vai trò đặc biệt trong bảo vệ rừng, bảo tồn các loại động vật, thực vật quý hiếm; điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái của cả khu vực.

Thành phố Đồng Nai xác định việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý một phần diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ một tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia, cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham quan phòng trưng bày các tiêu bản động, thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngay Đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới.

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, thành phố Đồng Nai sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông để bảo đảm hoạt động của Vườn quốc gia Cát Tiên ổn định, liên tục, không gián đoạn sau chuyển giao; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu tham quan phòng trưng bày các tiêu bản động, thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Đối với bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị quốc tế của Vườn quốc gia, đồng chí Nguyễn Văn Út cho biết, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, đề án bảo tồn, quản lý rừng bền vững, thực hiện đầy đủ các cam kết và tiêu chí của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Danh lục Xanh và khu Bàu Sấu.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, đưa Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên, gắn với định hướng phát triển xanh của thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân cùng chung tay thực hiện thông điệp “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”. Cần phải xác định bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm mà phải trở thành hành động tự giác của toàn dân.

Nhân viên Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên thả nai về môi trường tự nhiên. (ẢNH: CÔNG NGHĨA)

Thành phố xác định bảo vệ rừng phải gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình chuyển giao và điều chỉnh địa giới hành chính. Phải để người dân thực sự được hưởng lợi từ việc bảo vệ rừng, trở thành lực lượng quan trọng cùng Nhà nước gìn giữ và phát huy giá trị Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đối với Ban Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu những giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn; kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn đã dày công xây dựng trong suốt thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Thả 330 cá thể nai về tự nhiên

Tại sự kiện công bố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, hướng tới kỷ niệm 330 năm hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai, thành phố mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học.

Đặc biệt, hoạt động thả 330 cá thể nai trở về môi trường tự nhiên, gắn với dấu mốc 330 năm sự kiện Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất phía nam (1698-2028) sẽ là một hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết của thành phố Đồng Nai trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

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Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu chứng kiến thả nai về môi trường tự nhiên. (Ảnh: CÔNG NGHĨA)

Mỗi cá thể nai được trở về với rừng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với thiên nhiên và các thế hệ tương lai.

“Tôi mong muốn từ sự kiện hôm nay, phong trào bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, để mỗi người dân Đồng Nai đều tự hào và có trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý báu mà chúng ta đang có”, đồng chí Nguyễn Văn Út nói.