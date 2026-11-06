Đồng Nai tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên, chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO

Ngày 6/11, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố quản lý.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đồng Nai công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Theo quyết định, việc chuyển giao có hiệu lực từ ngày 27/10. Bộ NN&MT có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Không gian triển lãm ảnh động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi tiếp nhận, UBND TP Đồng Nai chịu trách nhiệm quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên theo quy định pháp luật. Đồng thời, thành phố phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới vườn quốc gia, bao gồm cả phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Việc quản lý này được thực hiện trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không đơn thuần là tiếp nhận một diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày mẫu vật động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Xây dựng đề án công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng đề án trình UNESCO xem xét công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, bảo đảm các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng diễn ra ổn định, liên tục, không bị gián đoạn sau chuyển giao.

Cùng với đó, Đồng Nai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giám sát tài nguyên rừng; tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững, duy trì các tiêu chí và cam kết quốc tế đối với Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Danh lục Xanh và khu đất ngập nước Bàu Sấu.

Song song đó, Đồng Nai định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái bền vững, từng bước đưa Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã với thông điệp: “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”.

Lực lượng kiểm lâm thả cá thể nai về môi trường tự nhiên. Ảnh: Hoàng Anh

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 330 năm hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai (1698-2028), thành phố dự kiến tái thả 330 cá thể nai về môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện cam kết bảo tồn đa dạng sinh học và lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000ha, là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học nổi bật của Việt Nam, đồng thời là vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, với hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã. Năm 2001, Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế. Đến năm 2012, Vườn quốc gia Cát Tiên được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đặc biệt, năm 2024, Cát Tiên trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được đưa vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), ghi nhận những nỗ lực trong quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.