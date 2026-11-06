Đồng Nai tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao VQG Cát Tiên về UBND TP. Đồng Nai quản lý. Ảnh: Tiến Dũng

Trước đó, ngày 27.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao VQG Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), về UBND TP. Đồng Nai quản lý.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc tiếp nhận VQG Cát Tiên không đơn thuần là tiếp nhận quản lý một diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Ông đồng thời ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động đã tận tâm bảo vệ và phát triển Vườn trong suốt thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đề án trình UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Cùng với đó, thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững. Đặc biệt, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã sẽ được lan tỏa với thông điệp “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, bảo vệ rừng cần gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống người dân thông qua phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề và tạo việc làm. Qua đó, người dân không chỉ được thụ hưởng lợi ích từ quá trình bảo tồn mà còn trở thành lực lượng đồng hành trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Đại biểu tham quan khu vực tái thả 330 cá thể hươu, nai về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Tiến Dũng

VQG Cát Tiên có diện tích gần 72.000ha, sở hữu hệ sinh thái rừng phong phú, địa hình đa dạng cùng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học đặc trưng của miền Đông Nam Bộ. Nơi đây ghi nhận hơn 1.700 loài động vật và hơn 1.600 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như bò tót, voi, chà vá chân đen, vượn đen má vàng, gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương...

Vườn còn giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng, điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái khu vực. Năm 2001, nơi đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; năm 2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế; năm 2012, Vườn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đặc biệt, năm 2024, VQG Cát Tiên trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Theo Quyết định số 2058/QĐ-TTg, UBND TP. Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý toàn bộ Vườn; đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng bảo đảm quản lý thống nhất diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, kể cả phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng trong thời gian chưa có quyết định điều chỉnh địa giới của cấp có thẩm quyền.

Việc tiếp nhận VQG Cát Tiên được Đồng Nai xác định là trách nhiệm lâu dài trong gìn giữ di sản thiên nhiên, đồng thời là cơ hội phát huy giá trị sinh thái, cảnh quan và đa dạng sinh học, gắn bảo tồn thiên nhiên với định hướng phát triển xanh, bền vững của thành phố.