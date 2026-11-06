Đồng Nai tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại Lễ công bố chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên đồng nghĩa tiếp nhận trách nhiệm lớn trong bảo tồn các giá trị thiên nhiên, đa dạng sinh học và quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Vườn quốc gia Cát Tiên sở hữu nhiều động vật quý hiếm

TP Đồng Nai cam kết tập trung nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động quản lý, bảo vệ rừng liên tục, ổn định; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giám sát tài nguyên rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn động vật hoang dã.

"Thành phố sẽ xây dựng đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới", Chủ tịch UBND TP Đồng Nai thông tin.

Cùng với nhiệm vụ bảo tồn, TP Đồng Nai định hướng gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên cơ sở bảo đảm các giá trị tự nhiên và sức chịu tải của hệ sinh thái.

Trước đó, ngày 27-10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Việc bàn giao bao gồm toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Mùa bướm bay tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích gần 72.000ha, với hơn 1.700 loài động vật và hơn 1.600 loài thực vật. Vườn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới năm 2001; khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar năm 2005. Vườn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012 và được đưa vào Danh lục Xanh toàn cầu của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) năm 2024.