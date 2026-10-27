Đồng Nai thuộc nhóm 10 địa phương có thể tự cân đối nguồn vật liệu xây dựng thông thường

Hoạt động chế biến đá xây dựng tại Đồng Nai. Ảnh minh họa

Theo phương án, Đồng Nai thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thiếu một số loại vật liệu nhưng có khả năng tự cân đối thông qua nâng công suất, mở rộng khai thác, khai thác xuống sâu và cấp mới mỏ.

Trong phương án, Bộ Công thương phân công Đồng Nai cung cấp 10,5 triệu m³ đá xây dựng cho Cà Mau để phục vụ 4 dự án trọng điểm, gồm: đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước, đường bộ cao tốc Cái Nước - Đất Mũi, đường giao thông nối ra cảng Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Đối với nguồn cát xây dựng, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp được phân công cung cấp cho Đồng Nai.

Để bảo đảm nguồn cung vật liệu, Bộ Công thương yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm vi phạm, thu hồi giấy phép đã cấp đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định. Đồng thời, địa phương rà soát các mỏ đang khai thác để điều chỉnh công suất nếu đủ điều kiện; ưu tiên giải quyết hồ sơ cấp mới, gia hạn, nâng công suất, điều chỉnh giấy phép phục vụ các công trình, dự án. Địa phương thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá; công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Khai thác đá xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm tại cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Ảnh minh họa

Đối với các địa phương cung cấp vật liệu, UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm bảo đảm khối lượng được phân công; phối hợp với địa phương tiếp nhận xác định danh mục mỏ, khối lượng cung cấp theo từng năm và dự án tiếp nhận. Đồng thời kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản; kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp của các tổ chức, cá nhân khai thác, bảo đảm quyền lợi của địa phương và cộng đồng dân cư nơi có khoáng sản được khai thác.

Đối với các địa phương tiếp nhận vật liệu, UBND tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và địa phương cung cấp hoàn thiện danh mục mỏ cung cấp vật liệu, gửi Bộ Công thương trước ngày 10-11-2026. Kiểm soát việc vận chuyển, sử dụng vật liệu, bảo đảm đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng, tiến độ và đúng công trình, dự án; đồng thời, hỗ trợ kết nối chủ đầu tư, nhà thầu với các tổ chức, cá nhân đủ năng lực cung cấp vật liệu.