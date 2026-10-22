Đồng Nai thúc tiến độ cầu Mã Đà, đường kết nối và Vành đai 4 TP.HCM

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ triển khai các dự án cầu Mã Đà, tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào và đường Vành đai 4 - TP.HCM.

Công nhân tăng tốc thi công dự án đường kết nối.

Tại dự án thành phần 1-2 thuộc dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua phường Trảng Bom, đoàn công tác khảo sát khu vực giao giữa đường Nguyễn Hoàng và tuyến Vành đai 4. Đồng thời kiểm tra tình hình bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công và những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Báo cáo với đoàn, ông Lê Ngọc Tiên, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom cho biết, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng trong giai đoạn 1. Đối với giai đoạn 2, công tác kiểm đếm đạt gần 98%. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát khối lượng công việc, tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra đối với tổng thể toàn bộ dự án thành phần 1-2 hiện có 4 gói thầu xây lắp đang triển khai thi công. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị đã bàn giao khoảng 280ha trên tổng diện tích hơn 302ha thuộc phạm vi mặt bằng giai đoạn 1.

Trong khi đó, dự án thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, bao gồm cầu Thủ Biên, công tác lựa chọn nhà đầu tư đã hoàn thành. Là công trình giao thông trọng điểm, đường Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.

Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu tăng tốc các dự án kết nối.

Sau khi kiểm tra dự án Vành đai 4, đoàn công tác tiếp tục khảo sát tình hình triển khai dự án xây dựng cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đối với dự án thành phần 1 thuộc dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM, công trình đã khởi công vào cuối tháng 6/2026.

Đến nay, nhà thầu đã triển khai thi công hạng mục cọc thử. Song song với thi công, nhà đầu tư đang lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Theo kế hoạch báo cáo tại buổi kiểm tra, việc phê duyệt thiết kế và ký hợp đồng dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đối với dự án cầu Mã Đà, phương án điều chỉnh quy mô từ 4 làn xe lên 8 làn xe đã được phê duyệt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện, đồng thời thương thảo, thống nhất phương án xử lý hợp đồng thi công đã ký trước đây.

Việc điều chỉnh quy mô cầu cùng quá trình triển khai tuyến đường kết nối đặt ra yêu cầu phải sớm hoàn thiện hồ sơ, thống nhất phương án thực hiện và xử lý dứt điểm các thủ tục liên quan, tránh ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.

Khi hoàn thành, cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực, tạo thêm dư địa khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra dự án giao thông Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, các dự án được kiểm tra đều có vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển hạ tầng và không gian kinh tế của thành phố.

Trong đó, cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, còn đường Vành đai 4 TP.HCM giữ vai trò tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số công việc vẫn còn chậm, nhất là việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, xử lý bãi đổ thải, bố trí tái định cư và điều chỉnh dự án.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công rà soát toàn bộ công việc, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị để chủ động giải quyết.

Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không để tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Chậm ở khâu nào thì phải tăng tốc trở lại ở khâu đó”, ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan. Quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, kịp thời xử lý những phát sinh để các dự án được thực hiện theo kế hoạch đề ra.