Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Người được ghép thận là chị Hoàng Thị Hiên (SN 1980), người hiến thận là anh Lê Phương Thanh (SN 1986), chồng chị Hiên. Cả hai cùng quê Thanh Hóa, hiện sinh sống tại phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Vợ chồng chị Hiên rời quê vào Đồng Nai lập nghiệp, xây dựng gia đình. Năm 2023, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị Hiên phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Sau 6 tháng điều trị, khi tưởng chừng đã vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, chị tiếp tục nhận tin mình bị suy thận giai đoạn 5.

Trước tình trạng sức khỏe của vợ, anh Thanh không chút do dự, quyết định hiến một quả thận để vợ có cơ hội được tiếp tục sống khỏe mạnh. Nghĩa cử của người chồng mang theo mong muốn giản dị nhưng đầy xúc động: “Một quả thận cho đi, hai cuộc đời ở lại”.

Vợ chồng chị Hiên sức khoẻ đã ổn định, xúc động cảm ơn đội ngũ y bác sĩ.

Sau thời gian chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn, ngày 6/10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiến hành ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Hiên ổn định, tình trạng hồi phục tiến triển tốt.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại, chị Hiên cho biết bản thân cảm thấy khỏe hơn nhiều so với trước khi được ghép thận. Chị gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia, y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngành y tế Đồng Nai cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ mình trong quá trình điều trị. Đặc biệt, chị bày tỏ lòng biết ơn đối với người chồng đã sẵn sàng hiến thận, giúp chị có cơ hội như được “tái sinh”.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tặng Giấy khen cho bệnh viện cùng ê kíp thực hiện ca ghép thận.

Theo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, toàn bộ chi phí thực hiện ca ghép thận và chi phí điều trị trong 6 tháng tiếp theo của chị Hiên được bệnh viện miễn phí.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, thành công của ca ghép thận là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc hợp tác, chuyển giao tri thức, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Đánh giá về kết quả này, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai khẳng định, việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của bệnh viện và ngành y tế địa phương. Đây là dấu mốc trong hành trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước làm chủ các kỹ thuật y học chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.