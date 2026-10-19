Đồng Nai: Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Đây là ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện thành công tại thành phố Đồng Nai. Hiện sức khỏe của cả người nhận và người hiến thận đều đang dần ổn định.

Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng người hiến và nhận thận.

Người hiến thận là ông L.P.T. (40 tuổi), người nhận là vợ ông, bà H.T.H. (46 tuổi), cùng ngụ phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai.

Ông Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, ngày 13/2, Bộ Y tế có quyết định cho phép bệnh viện thực hiện kỹ thuật ghép thận. Sau thời gian chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn, ngày 6/10, bệnh viện tiến hành ca ghép đầu tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo ông Đinh Cao Minh, ca ghép thành công là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Đây không chỉ là việc triển khai một kỹ thuật mới mà còn là bước tiến trong phát triển chuyên môn sâu, nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện tuyến cuối tại địa phương.

Bà H.T.H. xúc động bày tỏ lòng biết ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình điều trị, giúp ca ghép thận thành công. Khi phát hiện mắc bệnh suy thận, cuộc sống của bà bị đảo lộn, tinh thần suy sụp. Nhờ sự động viên, đồng hành của chồng, đặc biệt là việc chồng sẵn sàng hiến thận cứu mình, bà có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật. Sau phẫu thuật, bà cảm thấy như được hồi sinh, có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới và tiếp tục ở bên gia đình.

Đại diện nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình người cho, ghép thận 50 triệu đồng.

Hiện sức khỏe ông L.P.T. đã hồi phục và được xuất viện. Bà H.T.H. đang dần ổn định sức khỏe, tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật và dự kiến xuất viện trong ngày 19/10.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai cho biết, toàn thành phố hiện có gần 1.000 người bệnh thận mạn phải chạy thận nhân tạo. Việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị; qua đó, góp phần nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ y, bác sĩ.

Bà Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh, ca ghép đầu tiên là dấu mốc đáng tự hào nhưng chưa đồng nghĩa bệnh viện đã làm chủ toàn diện và phát triển bền vững kỹ thuật này. Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật ghép thận và y tế chuyên sâu theo từng giai đoạn, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, nhân lực kế thừa và các điều kiện bảo đảm an toàn. Bệnh viện cần đặt an toàn của người bệnh và chất lượng điều trị lên hàng đầu; phát triển đội ngũ nhân lực chuyên sâu, lấy đào tạo và chuyển giao kỹ thuật làm nhiệm vụ thường xuyên; quy trình từ tuyển chọn, sàng lọc người hiến và người nhận đến phẫu thuật, chăm sóc sau ghép và theo dõi lâu dài cần được hoàn thiện. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, phát triển đội ngũ kế cận và phát huy vai trò tuyến cuối của khu vực trong phát triển y tế chuyên sâu.